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В Польше передали в суд дело экс-главы "Укравтодора" Новака

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Варшава, Вторник 21 декабря 2021 16:10
В Польше передали в суд дело экс-главы "Укравтодора" Новака Фото: Славомир Новак, экс-глава "Укравтодора" (facebook.com Nowak Slaw)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Польше завершили досудебное расследование дела в отношении бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака. Польские правоохранители направили обвинительный акт в суд Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Бывшего чиновника, в частности, обвиняют в том, что, находясь на посту главы "Укравтодора", он брал взятки за победу "нужных" субъектов хозяйствования на тендерах. Дела по коррупционным преступлениям Новака расследуют как в Украине, так и в Польше.

"Сегодня, 21 декабря, Окружной прокуратурой Варшавы завершено расследование в соответствующем уголовном производстве и направлен обвинительный акт в отношении бывшего руководителя "Укравтодора" и других лиц в суд", - заявили в САП.

В Украине же сейчас завершено расследование в отношении владельца одного из субъектов хозяйствования, который благодаря взятке победил в тендере.

"В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами досудебного расследования, после чего будет решен вопрос о направлении обвинительного акта в суд", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше заявили о новом подозреваемом по делу Новака.

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Славомир Новак Укравтодор Польша
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