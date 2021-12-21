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У Польщі передали до суду справу екс-глави "Укравтодору" Новака

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Варшава, Вівторок 21 грудня 2021 16:10
У Польщі передали до суду справу екс-глави "Укравтодору" Новака Фото: Славомір Новак, екс-глава "Укравтодору" (facebook.com Nowak Slaw)
Автор: Дмитро Левицький

У Польщі завершили досудове розслідування справи стосовно колишнього керівника "Укравтодору" Славоміра Новака. Польські правоохоронці направили обвинувальний акт до суду Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Колишнього посадовця, зокрема, обвинувачують в тому, що, перебуваючи на посаді глави "Укравтодору", він брав хабарі за перемогу "потрібних" суб'єктів господарювання на тендерах. Справи щодо корупційних злочинів Новака розслідують як в Україні, так і в Польщі.

"Сьогодні, 21 грудня, Окружною прокуратурою Варшави завершено розслідування у відповідному кримінальному провадженні та скеровано обвинувальний акт щодо колишнього керівника "Укравтодору" та інших осіб до суду", - заявили в САП.

В Україні ж наразі завершено розслідування щодо власника одного з суб'єктів господарювання, який завдяки хабарю переміг в тендері.

"На даний час сторона захисту ознайомлюється із матеріалами досудового розслідування, після чого буде вирішено питання про скерування обвинувального акту до суду", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі заявили про нового підозрюваного у справі Новака.

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Славомир Новак Укравтодор Польша
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