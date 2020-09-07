В Польше опровергли данные о переговорах с Германией о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло информацию о разговоре между польским и немецким представителями об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Ранее соответствующий разговор обнародовала Беларусь.

Об этом сообщает "Риа Новости".

"Мы опровергаем белорусские сообщения о том, что состоялся телефонный разговор на линии Варшава-Берлин, в котором якобы власти двух государств должны были признать, что никакого отравления Алексея Навального не произошло", - заявили в пресс-службе МИД Польши.

Напомним, по информации немецкого правительства, Алексей Навальный был отравлен веществом типа "Новичок".

При этом в МИД Германии заявили, что есть много доказательств причастности к отравлению Навального Кремля.

В то же время на прошлой неделе во время встречи с российским премьером президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о фальсификации заявления немецкого правительства об отравлении Навального химическим веществом из группы "Новичок". Беларусь якобы перехватила разговор представителей Германии и Польши.

Позже Беларусь опубликовала данный разговор.