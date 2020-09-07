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У Польщі спростували дані про переговори з Німеччиною про Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство закордонних справ Польщі спростувало інформацію про розмову між польським і німецьким представниками про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Раніше відповідну розмову оприлюднила Білорусь.

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Про це повідомляє "Риа Новости".

"Ми спростовуємо білоруські повідомлення про те, що відбулася телефонна розмова на лінії Варшава-Берлін, в якій нібито влади двох держав повинна були визнати, що ніякого отруєння Олексія Навального не сталося", - заявили в прес-службі МЗС Польщі.

Нагадаємо, за інформацією німецького уряду, Олексій Навальний був отруєний речовиною типу "Новачок".

При цьому в МЗС Німеччини заявили, що є багато доказів причетності до отруєння Навального Кремля.

У той же час минулого тижня під час зустрічі з російським прем'єром президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про фальсифікацію заяви німецького уряду про отруєння Навального хімічною речовиною з групи "Новачок". Білорусь нібито перехопила розмова представників Німеччини та Польщі.

Пізніше Білорусь опублікувала дану розмову.

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