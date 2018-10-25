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Приземлившийся в Румынии из-за "бомбы" самолет Wizz Air вылетел в Варшаву

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 22:19
Иллюстративное фото (flickr.com/Guido Benedetto)
Иллюстративное фото (flickr.com/Guido Benedetto)

Информация о бомбе на борту самолета оказалась ложной

Самолет Wizz Air, который приземлился в румынском аэропорту Отопени из-за сообщения о бомбе на борту, вылетел в 21:12 в Варшаву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agerpres.

В частности, как сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Бухареста (CNAB), информация о бомбе в самолете оказалась ложной. Данные о взрывчатке сообщила женщина в аэропорту Кутаиси (Грузия). 

По данным CNAB этот инцидент не затронул воздушное сообщение в аэропорту Отопени - наблюдались лишь незначительные задержки в терминале для прилетов из-за того, что пассажиров доставляли автобусом к зданию аэропорта после высадки из самолетов.

Самолет Wizz Air был проверен на предмет безопасности. Также была проведена проверка пассажиров и их багажа.

Напомним, в четверг, 25 октября, самолет Wizz Air, направлявшийся по маршруту Кутаиси-Варшава, срочно приземлился в румынском аэропорту Отопени после угрозы взрыва бомбы на борту

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