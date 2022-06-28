В Польше тоже объявили сбор денег на "Байрактар" для Украины

В Польше вслед за Литвой решили провести сбор средств на ударный беспилотник "Байрактар" для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook журналиста Славомира Сераковского.

"Литовцы собрали деньги в кратчайшие сроки, и компания, которая их производит, решила пожертвовать их Украине и использовать собранные средства для помощи населению. Позже то же самое произошло и со следующими тремя сборами! Нам пора."Байрактары" исключительно эффективны в этой войне", - отметил он и призвал поляков жертвовать на беспилотник. Отметим, по состоянию на вечер 28 июня уже собрано порядка 43 000 из необходимых 4,5 млн (более 1 млн долларов).