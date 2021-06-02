В Польше обсудили полное снятие карантина

В Польше обсудили возможность снятия всех ограничительных мер, которые ввели в стране из-за коронавируса. К таким ограничениям относится проведение массовых мероприятий, которое все еще под запретом.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Центральной клинической больницы Константи Шулджиньски заявил журналистам, что в настоящий момент в Польше и ослаблять особо нечего, ведь эпидемические ограничения в значительной степени уже сняты.

"Те (ограничения, - ред.), которые касаются, например, крупных массовых мероприятий, не могут быть отменены, пока подавляющее большинство населения не будет вакцинировано", - отметил доктор.

Он напомнил, что коронавирус в Польше пока еще никуда не делся. Поэтому все дальнейшее ослабления ограничений будут касаться вакцинированных поляков.

"На мой взгляд, дальнейшие решения пойдут в том же направлении, что и т.н. covid-паспорта. Поэтому некоторые ограничения не будут применяться к тем, у кого мы подтвердили иммунитет", - отметил Шулджиньски.

Он также добавил, что сейчас в стране наблюдается снижение заинтересованности населения в вакцинации.

"К сожалению, тенденция к вакцинации наиболее высока на пике волны заражения. Когда прилив идет на спад, некоторые люди забывают об угрозе и больше не хотят делать прививки. И без этого не исчезнут все ограничения. По крайней мере, для людей, которые не были вакцинированы", - сказал доктор.