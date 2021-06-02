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У Польщі обговорили повне зняття карантину

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Польща, Середа 02 червня 2021 06:32
У Польщі обговорили повне зняття карантину Фото: у Польщі обговорили повне зняття обмежень (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Польщі обговорили можливість зняття всіх обмежувальних заходів, які ввели в країні через коронавірус. До таких обмежень відноситься проведення масових заходів, яке все ще під забороною.

Про це повідомляє Польське радіо.

Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Центральної клінічної лікарні константі Шулджиньскі заявив журналістам, що зараз в Польщі і послаблювати особливо нема чого, адже епідемічні обмеження значною мірою вже зняті.

"Ті (обмеження, - ред.), які стосуються, наприклад, великих масових заходів, не можуть бути скасовані, поки переважна більшість населення не буде вакцинована", - зазначив доктор.

Він нагадав, що коронавірус у Польщі поки ще нікуди не подівся. Тому всі подальші послаблення обмежень стосуватимуться вакцинованих поляків.

"На мій погляд, подальші рішення підуть в тому ж напрямку, що і так звані covid-паспорти. Тому деякі обмеження не будуть застосовуватися до тих, у кого ми підтвердили імунітет", - зазначив Шулджиньскі.

Він також додав, що зараз в країні спостерігається зниження зацікавленості населення у вакцинації.

"На жаль, тенденція до вакцинації найбільш висока на піку хвилі зараження. Коли приплив йде на спад, деякі люди забувають про загрозу і більше не хочуть робити щеплення. І без цього не зникнуть всі обмеження. Принаймні, для людей, які не були вакциновані", - сказав доктор.

Нагадаємо, у Польщі почнуть вакцинувати підлітків. Це може початися вже влітку.

Раніше повідомлялося, що у Польщі вакцинували від коронавірусу 20 мільйонів осіб. Вони отримали одну дозу вакцини.

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