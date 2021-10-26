В Польше в общежитии нашли мертвым 22-летнего украинца

В воскресенье, 24 октября, возле входа в одно из общежитий в городе Люблин (юго-восток Польши) найден мертвым 22-летний студент из Украины. Причиной смерти стало падение с высоты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lublin112.pl .

Как сообщается, полиция и спасатели, прибывшие на место происшествия, после семи часов утра (по местному времени) зафиксировали смерть мужчины. Тело погибшего лежало на крыше над дверью при входе в общежитие.

Предварительный осмотр тела умершего исключил участие третьих лиц в его смерти. На сегодняшний день продолжается прокурорское следствие, которое должно установить все обстоятельства трагедии.