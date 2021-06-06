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В Польше оборвался лифт с украинцами, они в больнице

Автор: Даша Харченко

В городе Лодзь, Польша, из-за обрыва лифта двое рабочих из Украины упали с 15-го этажа. Один находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает TVN24.

Мужчины в возрасте 41 и 42 года красили шахту лифта, находясь на его крыше на высоте 40 метров. Из-за неисправности лифт упал с 15-го этажа.

По словам правоохранителей, если бы не тормозной механизм, украинцы могли бы умереть.

Обоих украинцев госпитализировали, состояние одного из них тяжелое.

Прокуратура начала следствие. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Лисичанске Луганской области 13- летняя девочка упала со стены полуразрушенного здания. От полученных травм ребенок скончался.

Ранее сообщалось, что в Одесской области пограничники обнаружили гражданина Турции, который пытался незаконно вывезти из Украины тепловизионные прицелы и комплектующие к ним на около 500 тысяч гривен. Оптико-электронные приборы и аксессуары к ним иностранец спрятал в спальном месте водителя.

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