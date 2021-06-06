В Польше оборвался лифт с украинцами, они в больнице

Мужчины в возрасте 41 и 42 года красили шахту лифта, находясь на его крыше на высоте 40 метров. Из-за неисправности лифт упал с 15-го этажа.

По словам правоохранителей, если бы не тормозной механизм, украинцы могли бы умереть.

Обоих украинцев госпитализировали, состояние одного из них тяжелое.

Прокуратура начала следствие. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.