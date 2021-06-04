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Иностранец пытался вывезти из Украины оптические прицелы на полмиллиона гривен

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Одесская область, Пятница 04 июня 2021 16:03
Иностранец пытался вывезти из Украины оптические прицелы на полмиллиона гривен Фото: изъятые тепловизионные прицелы и комплектующие к ним (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 4 июня в Одесской области пограничники обнаружили гражданина Турции, который пытался незаконно вывезти из Украины тепловизионные прицелы и комплектующие к ним почти на 500 тысяч гривен. Оптико-электронные приборы и аксессуары к ним иностранец спрятал в спальном месте водителя.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Около полуночи для прохождения пограничного контроля в Черноморский порт прибыл грузовик турецкой регистрации под управлением гражданина Турции. Иностранец следовал на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Во время осмотра данного транспортного средства пограничники обнаружили 5 тепловизионных прицелов, зарядные устройства к приборам ночного видения, а также элементы питания, которые иностранец скрыл в спальном месте водителя среди личных вещей.

По информации ведомства, выявленные специальные средства предварительно оценены в сумму около 500 тысяч гривен и переданы в установленном порядке представителям таможни.

Фото: изъятые тепловизионные прицелы и комплектующие к ним (dpsu.gov.ua)

Напомним, что пограничники обнаружили 66 килограммов янтаря в микроавтобусе, следовавшем в Польшу.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники ГПСУ в апреле зафиксировали нарушение воздушной границы Украины со стороны Румынии.

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