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В Луганской области в заброшенном здании погибла 13-летняя девочка

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Луганск, Воскресенье 06 июня 2021 02:00
В Луганской области в заброшенном здании погибла 13-летняя девочка Фото: девочка упала со стены заброшенного здания (facebook.com/csomvd)
Автор: Даша Харченко

В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка упала со стены полуразрушенного здания. От полученных травм ребенок скончался.

Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Отмечается, что 13-летняя девушка вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании по ул. Глинки г. Лисичанска. Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте.

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