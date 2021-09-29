В Польше обнаружили арсенал боеприпасов в квартире: пришлось эвакуировать целый район

В польском Кракове обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны в одной из квартир 11-этажки. Из-за этого пришлось эвакуировать целый квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info .

В полиции сообщили, что арендатор квартиры поступил в больницу с серьезными ранениями, которые, очевидно, были вызваны взрывом. Это заставило полицейских проверить квартиру, где проживал потерпевший.

"В квартире, расположенной в 11-этажном многоквартирном доме, в значительном количестве были обнаружены опасные останки времен Второй мировой войны. Пиротехники милиции решили, что эти материалы настолько опасны, что пришлось эвакуировать весь квартал", - говорится в сообщении.



Кроме того, пришлось эвакуировать около 100 жителей жома. Они были размещены в отапливаемых автобусах на время эвакуации.