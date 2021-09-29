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В Польше обнаружили арсенал боеприпасов в квартире: пришлось эвакуировать целый район

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Польша, Среда 29 сентября 2021 23:46
В Польше обнаружили арсенал боеприпасов в квартире: пришлось эвакуировать целый район Фото: в Польше обнаружили арсенал боеприпасов в квартире (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В польском Кракове обнаружили арсенал боеприпасов времен Второй мировой войны в одной из квартир 11-этажки. Из-за этого пришлось эвакуировать целый квартал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVP Info.

В полиции сообщили, что арендатор квартиры поступил в больницу с серьезными ранениями, которые, очевидно, были вызваны взрывом. Это заставило полицейских проверить квартиру, где проживал потерпевший.

"В квартире, расположенной в 11-этажном многоквартирном доме, в значительном количестве были обнаружены опасные останки времен Второй мировой войны. Пиротехники милиции решили, что эти материалы настолько опасны, что пришлось эвакуировать весь квартал", - говорится в сообщении.

Кроме того, пришлось эвакуировать около 100 жителей жома. Они были размещены в отапливаемых автобусах на время эвакуации.

Сейчас в этот район съезжаются полицейские саперы, чтобы решить, что им делать с опасной находкой.

Напомним, что в Швеции произошел взрыв в многоэтажке. В результате получили травмы несколько человек.

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Польша Взрыв боеприпасов
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