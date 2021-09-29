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У Польщі виявили арсенал боєприпасів у квартирі: довелося евакуювати цілий район

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Польща, Середа 29 вересня 2021 23:46
У Польщі виявили арсенал боєприпасів у квартирі: довелося евакуювати цілий район Фото: у Польщі виявили арсенал боєприпасів у квартирі (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В польський Кракові виявили арсенал боєприпасів часів Другої світової війни в одній з квартир 11-поверхівки. Через це довелося евакуювати цілий квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info.

У поліції повідомили, що орендар квартири поступив в лікарню з серйозними пораненнями, які, очевидно, були викликані вибухом. Це змусило поліцейських перевірити квартиру, де проживав потерпілий.

"У квартирі, розташованій в 11-поверховому багатоквартирному будинку, в значній кількості були виявлені небезпечні останки часів Другої світової війни. Піротехніки міліції вирішили, що ці матеріали настільки небезпечні, що довелося евакуювати весь квартал", - йдеться в повідомленні.

Крім того, довелося евакуювати близько 100 жителів жому. Вони були розміщені в опалювальних автобусах на час евакуації.

Зараз в цей район з'їжджаються поліцейські сапери, аби вирішити, що їм робити з небезпечною знахідкою.

Нагадаємо, що у Швеції стався вибух у багатоповерхівці. В результаті отримали травми кілька людей.

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Польша Вибух боєприпасів
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