У Польщі виявили арсенал боєприпасів у квартирі: довелося евакуювати цілий район

В польський Кракові виявили арсенал боєприпасів часів Другої світової війни в одній з квартир 11-поверхівки. Через це довелося евакуювати цілий квартал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVP Info .

У поліції повідомили, що орендар квартири поступив в лікарню з серйозними пораненнями, які, очевидно, були викликані вибухом. Це змусило поліцейських перевірити квартиру, де проживав потерпілий.

"У квартирі, розташованій в 11-поверховому багатоквартирному будинку, в значній кількості були виявлені небезпечні останки часів Другої світової війни. Піротехніки міліції вирішили, що ці матеріали настільки небезпечні, що довелося евакуювати весь квартал", - йдеться в повідомленні.



Крім того, довелося евакуювати близько 100 жителів жому. Вони були розміщені в опалювальних автобусах на час евакуації.