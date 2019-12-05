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В Польше сообщили о жертвах взрыва на горнолыжном курорте

Новости » Происшествия     05.12.2019 - 09:58
В Польше сообщили о жертвах взрыва на горнолыжном курорте
Фото: на месте взрыва в Польше (polandin.com)

Среди погибших 3 взрослых и один ребенок

В Польше в результате взрыва газа на горнолыжном курорте Щирк обрушилось четырехэтажное здание, что повлекло гибель 4 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, вечером 4 декабря на южном польском горнолыжном курорте Щирк произошел взрыв газа в четырехэтажном здании, после чего оно обрушилось. На момент происшествия в здании могли находиться до 10 человек.

Пока из-под завалов здания спасатели извлекли тела 3 взрослых и ребенка. Поисковые работы продолжаются. На месте работают 100 пожарных и 50 полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше произошел взрыв на горнолыжном курорте Щирк. Тогда было известно об обрушении здания, но о жертвах или пострадавших не сообщалось.

Также РБК-Украина писало, что 17 ноября в Бенгладеш произошел взрыв газопровода в пятиэтажном доме. В результате взрыва в городе Читтагонг погибли по меньшей мере 7 человек. Кроме того, еще 8 человек пострадали, все они были госпитализированы.

До этого в Киеве в Гидропарке горело кафе. При пожаре взорвался один из газовых баллонов, находившийся в здании. В результате пожара никто не пострадал.

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