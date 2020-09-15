В Польше нашли два тайника Новака с 1 млн долларов

Бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак прятал наличные в эквиваленте свыше 1 миллион долларов. Были найдены два тайника.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального антикоррупционного бюро Польши.

Бюро арестовало активы Новака. Речь идет о двух квартирах и автомобиле.

"Оперативники изъяли наличность в размере более 4 млн злотых, в том числе 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых (8 тысяч долларов)”, - говорится в заявлении польской спецслужбы.

Отметим, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 до октября 2019 был исполняющим обязанности главы "Укравтодора". В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

Напомним, Новака подозревают в вымогательстве и получении взяток за предоставление частным компаниям контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег.

Сам Новак заявляет, что не является виновным, а также назвал свое задержание "политическим актом". Кроме него арестованы еще несколько фигурантов.

В украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляли, что некоторые лица, в том числе государственные служащие, которые знали о злоупотреблениях, уже выразили готовность сотрудничать со следствием и предоставить информацию о коррупции в "Укравтодоре".