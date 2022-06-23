В Польше намерены помочь Украине в восстановлении торгового флота

Несколько представителей судостроительной промышленности Польши предложили создать совместные рабочие группы, которые будут обсуждать строительство судов для Украины, восстановление торгового флота, а также сотрудничество проектных бюро двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Польская сторона готова предложить обучение украинским студентам на корабельном отделении Гданьской политехники, а также на навигационном отделении Морской академии в Гдыне.

Также польская сторона готова провести аудит украинских судостроительных предприятий, помочь в восстановлении их технического потенциала и начать строительство судов в сотрудничестве с проектными бюро и специалистами из Польши.

Представители польской судостроительной отрасли также отметили, что сотрудничество можно было бы начать, например, со строительства буксиров и барж, которые бы перевозили по Днепру стройматериалы, продукцию металлургии и т.д.