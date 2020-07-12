В Польше начинаются масштабные учения американской армии

С 14 июля в Польше стартуют новые военные учения "Emergency Deployment Readiness Exercise". Они пройдут под командованием Министерства обороны США.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Польши.

Отмечается, что учения призваны проверить готовность американских войск к быстрой передислокации через Атлантику в рамках союзнической помощи европейским странам. С 14 по 23 июля в Европу перебросят американское бронетанковое подразделение.

Обучение разделено на три этапа. На первом этапе солдаты США пересекут Атлантику. Потом военные получат тяжелое оборудование на полигоне Берген-Гон и перевезут его на полигон в Дравской Поморском. На третьем этапе польские и американские военные примут участие в объединенном огневом обучении.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военных и переброске части американских солдат в Польшу.

Как сообщалось, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении военного присутствия США в Польше, лидеры подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

Напомним, США планируют переместить в Польшу 2 тысячи военнослужащих и разместить 30 боевых самолетов F-16 из Германии.