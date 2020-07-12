В Польше начался второй тур президентских выборов: кандидаты имеют равные шансы

В воскресенье, 12 июля, в Польше начался второй тур президентских выборов, куда вышел действующий президент Анджей Дуда и оппозиционный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Оба кандидата, согласно опросам, имеют равные шансы на победу.

Об этом сообщает РБК-Украина.



Избирательные участки будут работать с 7:00 до 21:00. Из-за пандемии коронавируса выборы проводятся в санитарном режиме, на участках обязательны маски.

Несмотря на то, что в первом туре Дуда получил аж на 13% больше поддержки, чем Тшасковский (43,50% против 30,46%), ко второму туру ситуация выровнялась. К тому же, согласно последнему опросу, оппозиционер опережает действующего главу государства почти на 2%.

Ныне 48-летний Тшасковский имеет долгий опыт работы в госуправлении. В правительстве Дональда Туска в 2013-14 годах он занимал пост министра администрации и внедрения цифровых технологий. Он был депутатом Европарламента и принимал участие в переговорах о вступлении Польши в ЕС.

Тшасковский известен и своей борьбой против дискриминации сексуальных меньшинств. В феврале 2019 года, уже на посту мэра Варшавы, он подписал так называемую "Хартию ЛГБТ" - документ, защищающий права лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Согласно польской социологии, Дуда пользуется большей поддержкой среди сельского населения. Тшасковский более популярен в больших городах.

Напомним, выборы президента Польши должны были состояться еще 10 мая, но их перенесли из-за пандемии.

Также РБК-Украина писало, что Польша проверит факты возможного вмешательства Германии в выборы президента.