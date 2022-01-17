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В Польше началась пятая волна COVID. Ожидают ухудшения ситуации в феврале

Автор: Сергей Пышкин

В Польше началась пятая волна заболевания COVID-19. Пик обострения ожидается в середине февраля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.

На востоке страны наблюдается значительный рост количества заражений коронавирусом, несмотря на то, что страна и дальше продолжает бороться с четвертой волной заболевания.

"Мы прогнозируем, что пик инфекции придется на середину февраля, и этот пик составит около 60 000 случаев в день", - заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельский.

В то же время наибольшее количество заболеваний, которое было зафиксировано в Польше с начала пандемии - составляет 35 251.

Недзельский ожидает, что уже во вторник, количество ежедневных случаев достигнет более чем 20 тысяч.

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