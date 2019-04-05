ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше 80% учителей заявили о бессрочной забастовке с понедельника

Новости » Общество    05.04.2019 - 22:15
В Польше 80% учителей заявили о бессрочной забастовке с понедельника
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Правительству не удалось убедить учителей не бастовать

Профсоюз польских учителей и Форум профсоюзов не отказались от идеи начать в понедельник 8 апреля бессрочную забастовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что правительство и образовательные профсоюзы не достигли компромисса в деле увеличения заработной платы учителям.

Вице-премьер Беата Шидло предложила учителям уже ранее обнародованный план из пяти пунктов и так называемый общественный контракт. В нем предусмотрено увеличение рабочего времени учителей "доске" с 18 до 22 или 24 часов в неделю до 2023 года. Одновременно, должна бы расти их зарплата.

Лидер образовательной профсоюза "Солидарность" Рышард Прокса сказал, что общественный контракт принесет многочисленные увольнения работников и на это профсоюз не согласится.

В то же время, лидер Профсоюза польских учителей Славомир Броняж заявил, что нет никаких обстоятельств, никаких предпосылок, которые давали бы основания говорить о прекращении забастовки, запланированной на понедельник.

Как сообщила председатель Совета общественного диалога Дорота Гадрияс, если стороны заявят о такой необходимости, она готова продолжить переговоры в воскресенье в 18:00.

РБК-Украина писало, что в Польше 79,5% школ и детских садов намерены участвовать в бессрочной забастовке 8 апреля в связи с невыполнением требования о повышение базовой заработной платы учителей, работников образования, других педагогических работников с 1 января 2019 года на 1000 злотых. Начало забастовки совпадает с датами проведения экзаменов в старших классах.

Еврокомиссия инициировала разбирательство против Польши в связи с нарушением прав ЕС Правительство Польши не отговорило учителей не бастовать в период экзаменов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Польшастрайк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь