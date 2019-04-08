У Польщі почався масовий безстроковий страйк учителів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Вчителі вимагають підвищення зарплат

У багатьох школах Польщі відсьогодні, з 8 квітня, почався безстроковий страйк учителів, які вимагають підвищення зарплат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Протягом минулого тижня уряд країни активно проводив перемовини із вчителями, щоб відмовити їх від страйку. Однак, угоду з урядом підписала тільки освітня "Солідарність". Профспілка польських вчителів (ZNP) та Форум профспілок (FZZ) заявили про початок страйку 8 квітня.

Угода, підписана із освітньою "Солідарністю", передбачає призначення з державного бюджету на 2019 рік 667 мільйонів злотих (понад 155 млн євро) на впровадження другого в цьому році підвищення заробітних плат для вчителів. Після збільшення зарплат на 5% від січня 2019 року урядова сторона пропонує виділення додаткових коштів із державного бюджету на підвищення зарплат для вчителів на наступні 5% від вересня.

Передбачається, що за таким сценарієм від вересня основна заробітна плата складе 3815 злотих (889 євро) для дипломованого вчителя, для призначеного вчителя 3248 злотих (768 євро), для контрактного вчителя 2860 злотих (666 євро) і для учителя-стажиста 2780 злотих (648 євро).

Раніше повідомлялося, що з 8 квітня 80% учителів у Польщі мають намір оголосити безстроковий страйк. Водночас, страйк припадає на період екзаменів у старшокласників, тому уряд переконує учителів відмовитися від цього наміру.

Страйк збираються оголосити у зв'язку з невиконанням вимоги про підвищення базової заробітної плати вчителів, працівників освіти, інших педагогічних працівників з 1 січня 2019 року на 1000 злотих.