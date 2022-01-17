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В Польше с начала года предотвратили более 500 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси

Автор: Анна Полисученко

В Польше за первую половину января 2022 года зафиксировали уже более 500 попыток пересечения границы из Беларуси. В том числе пресечено и ряд силовых попыток прорыва польско-белорусской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

В прошлом году зафиксировали 39 700 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. В декабре 2022 года их было более 1 700.

Напомним, что 15 января прорваться на территорию Польши при поддержке белорусских силовиков пыталась группа из 18 мигрантов. В польских пограничников бросали камни и ветки деревьев.

Нелегалы ​​разрушили забор и смогли перебраться через границу, но там их сразу задержали. Они оказались гражданами Ирака, Сирии и Египта.

Ранее мы писали, что польскую границу попытались прорвать нелегалы с территории Беларуси. Пострадал пограничник.

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