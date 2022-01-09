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Польскую границу попытались прорвать нелегалы с территории Беларуси. Пострадал пограничник

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Варшава, Воскресенье 09 января 2022 20:48
Польскую границу попытались прорвать нелегалы с территории Беларуси. Пострадал пограничник Фото: польскую границу попытались прорвать нелегалы с территории Беларуси (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Польскую границу попыталась прорвать группа нелегалов с территории Беларуси. При их задержании пострадал пограничник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение погранслужбы Польши в Twitter.

Отмечается, что одна из попыток прорыва границы произошла в субботу, 8 января. Группа из 10 человек хотела проникнуть на польскую территорию, но была остановлена пограничниками.

Следующая попытка произошла в ночь на 9 января. Пограничники задержали 33 иностранцев. При этом пострадал один из военнослужащих. Его госпитализировали. Других подробностей в погранслужбе не приводят.

Напомним, 3 января польских пограничников забросали камнями при попытке прорваться через границу.

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