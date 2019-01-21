В Польше легально работает только половина украинцев, - Рева

Фото: Андрей Рева (kmu.gov.ua)

В Польше нелегально трудоустроены те, кто едут на сезонные работы

Из общего числа украинских трудовых мигрантов в Польше легально работает только половина. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, на сегодняшний день в Польше работает два миллиона украинцев.

"Из них миллион легально, из этого миллиона только 400 тысяч платят социальный взнос, а остальные по той же схеме, что и в Литве (со справкой о выплатах ЕСВ в Украине, - ред.) Те, кто вообще нелегально работают - это сезонные рабочие", - отметил Рева.

Он также подчеркнул, что Украина готовит соглашение с Польшей, чтобы противодействовать проблеме с уплатой ЕСВ.

Напомним, ранее Рева рассказал, что законопроект о реформе Единого социального взноса, которая предусматривает регрессивную шкалу ставок, еще согласовывают с бизнесом.

В Польше опасаются кризиса из-за переезда украинских трудовых мигрантов в Германию. По данным издания Rzecz Pospolita, в Польше официально трудоустроены 569 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых (426 тысяч) - украинцы. Кроме того, по оценкам, еще около миллиона украинцев работает нелегально.