У Польщі легально працює тільки половина українців, - Рева

Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

У Польщі нелегально працевлаштовані ті, хто їдуть на сезонні роботи

Із загальної кількості українських трудових мігрантів у Польщі легально працює лише половина. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, на сьогоднішній день в Польщі працює два мільйони українців.

"З них мільйон легально, з цього мільйона тільки 400 тисяч платять соціальний внесок, а решта по тій же схемі, що і у Литві (з довідкою про виплати ЄСВ в Україні, - ред.) Ті, хто взагалі нелегально працюють - це сезонні робітники", - зазначив Рева.

Він також підкреслив, що Україна готує угоду з Польщею, щоб протидіяти проблеми зі сплатою ЄСВ.

Нагадаємо, раніше Рева розповів, що законопроект про реформу Єдиного соціального внеску, яка передбачає регресивну шкалу ставок, ще погоджують з бізнесом.

У Польщі побоюються кризи через переїзд українських трудових мігрантів до Німеччини. За даними видання Rzecz Pospolita, у Польщі офіційно працевлаштовані 569 тисяч іноземців, переважна більшість з яких (426 тисяч) - українці. Крім того, за оцінками, ще близько мільйона українців працює нелегально.