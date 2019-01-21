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У Польщі легально працює тільки половина українців, - Рева

Новини » Суспільство    21.01.2019 - 12:55
У Польщі легально працює тільки половина українців, - Рева
Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

У Польщі нелегально працевлаштовані ті, хто їдуть на сезонні роботи

Із загальної кількості українських трудових мігрантів у Польщі легально працює лише половина. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, на сьогоднішній день в Польщі працює два мільйони українців.

"З них мільйон легально, з цього мільйона тільки 400 тисяч платять соціальний внесок, а решта по тій же схемі, що і у Литві (з довідкою про виплати ЄСВ в Україні, - ред.) Ті, хто взагалі нелегально працюють - це сезонні робітники", - зазначив Рева.

Він також підкреслив, що Україна готує угоду з Польщею, щоб протидіяти проблеми зі сплатою ЄСВ.

Нагадаємо, раніше Рева розповів, що законопроект про реформу Єдиного соціального внеску, яка передбачає регресивну шкалу ставок, ще погоджують з бізнесом.

У Польщі побоюються кризи через переїзд українських трудових мігрантів до Німеччини. За даними видання Rzecz Pospolita, у Польщі офіційно працевлаштовані 569 тисяч іноземців, переважна більшість з яких (426 тисяч) - українці. Крім того, за оцінками, ще близько мільйона українців працює нелегально.

 

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