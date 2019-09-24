ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше избили украинского студента

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 09:15
В Польше избили украинского студента
Иллюстративное фото (lubuska.policja.gov)

Инцидент произошел в городе Жоры

В польском городе Жоры группа людей жестоко избила студента, который приехал в Польшу из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, инцидент произошел вечером 21 сентября.

Согласно показаниям пострадавшего, на него напала группа из пяти молодых людей. Сначала один из них спросил его о гражданстве, и когда 19-летний юноша подтвердил, что он из Украины, на него набросились.

"Преступники избивали 19-летнего парня, даже когда он лежал на земле без сознания. Когда он очнулся, преступники скрылись с места происшествия. К счастью, избитый, окровавленный юноша был найден двумя другими мужчинами, которые вызвали обратились в службу экстренной помощи и вызвали скорую помощь", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины был госпитализирован и медики оказали ему помощь. На второй день он проинформировал сотрудников правоохранительных органов об инциденте.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в ЮАР ограбили и убили украинского туриста. Происшествие произошло на одной из туристических троп горы Пик Чемпен в Кейптауне. Грабители зарезали украинца из-за его рюкзака.

Кроме того, в Анталии задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 42-летней украинки. Полиция обнаружила тело женщины возле трансформаторной будки, где в это время также находился подозреваемый. У мужчины были обнаружены драгоценности украинки.

В Австрии произошел взрыв в супермаркете, есть пострадавшие В Чехии двое украинцев незаконно регулировали дорожное движение
Новости Украины Польшаукраинецпроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь