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У Польщі побили українського студента

Новини » Надзвичайні події    24.09.2019 - 09:15
У Польщі побили українського студента
Ілюстративне фото (lubuska.policja.gov)

Інцидент стався в місті Жори

У польському місті Жори група людей жорстоко побив студента, який приїхав до Польщі з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

Як повідомляється, інцидент стався ввечері 21 вересня.

Згідно з показаннями потерпілого, на нього напала група з п'яти молодих людей. Спочатку один з них запитав його про громадянство, і коли 19-річний юнак підтвердив, що він з України, на нього накинулися.

"Злочинці побили 19-річного хлопця, навіть коли він лежав на землі без свідомості. Коли він отямився, злочинці зникли з місця події. На щастя, побитий, скривавлений юнак був знайдений двома іншими чоловіками, які викликали звернулися в службу екстреної допомоги і викликали швидку допомогу", - йдеться в повідомленні.

Громадянин України був госпіталізований і медики надали йому допомогу. На другий день він поінформував співробітників правоохоронних органів про інцидент.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ПАР пограбували і вбили українського туриста. Пригода сталася на одній з туристичних стежок гори Пік Чемпен в Кейптауні. Грабіжники зарізали українця з-за його рюкзака.

Крім того, в Анталії затримали місцевого жителя, якого звинувачують у вбивстві 42-річної українки. Поліція виявила тіло жінки біля трансформаторної будки, де в цей час також перебував підозрюваний. У чоловіка були виявлені коштовності українки.

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