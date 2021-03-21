В Польше хотят от Германии компенсации из-за COVID-тестов на границе

Германия ужесточила контроль на границе из-за того, что Польша попала в список стран с высоким уровнем риска из-за COVID. Теперь при въезде в соседние земли Германии Бранденбург, Саксония и Мекленбург-Передняя Померания, граждане должны предоставить отрицательный тест на COVID, сделанный в течение последних 48 часов.

"Немецкая сторона должна найти решение, при котором те, кого это касается, не должны будут ничего платить за тесты", - сказал представитель организации "Свободные границы" Бартош Марош.

По его словам, требование проводить частые тесты является несправедливым финансовым ударом для тех жителей приграничных регионов.

Центры тестирования были открыты в середине марта на границе земель Мекленбург-Передняя Померания. Стоимость теста составляет 10 евро для жителей приграничных регионов и 20 евро для остальных въезжающих.

Вскоре подобные центры будут открыты и на границе Бранденбурга.

Польшу отнесли к регионам с повышенным уровнем риска из-за того, что в стране в субботу было выявлено более 20 тысяч случаев заражений - 26 405.