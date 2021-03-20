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В Польше не использованы сотни тысяч доз AstraZeneca. Люди не пришли в пункты вакцинации

Новина українською → Варшава, Суббота 20 марта 2021 18:42
В Польше не использованы сотни тысяч доз AstraZeneca. Люди не пришли в пункты вакцинации Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Глава польского правительства Михал Дворчик заявил, что в Польше многие граждане отказываются от вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Он призвал поляков все же вакцинироваться.

Об этом сообщает Polskie Radio Bialystok.

"В последние дни на несколько десятков процентов снизилось число людей, которые регистрируются на прививку вакциной AstraZeneca... У нас несколько сотен тысяч вакцин которые лежат в пунктах вакцинации и не использованы из-за того, что люди не пришли", - сказал Дворчик.

Отметим, ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся. В свою очередь фармацевтическая компания опубликовала документ с заверениями в безопасности своего препарата.

Напомним, ранее пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране людей, которые откажутся от препарата AstraZeneca, временно исключат из системы вакцинации.

Также РБК-Украина писало, что в Норвегии ученые выяснили, что вакцина от коронавируса компании AstraZeneca вызывает у некоторых людей сильную иммунную реакцию, которая может вести к образованию тромбов.

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