У Польщі вантажівка зіткнулася з потягом, є загиблий і постраждалі

В результаті аварії в Польщі одна людина загинула і 28 постраждали

У Польщі сьогодні, 13 червня 2018 року, вантажівка зіткнулася з потягом, в результаті чого одна людина загинула і 28 постраждали. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, аварія сталася в Західнопоморському воєводстві Польщі.

"Вантажівка в'їхала в поїзд. Один чоловік мертвий. Згідно з останньою інформацією, 28 людей отримали поранення, в тому числі 7 дітей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в результаті аварії загинув водій вантажівки. Серед 28 постраждалих - машиніст поїзда. Поїзд слідував за маршрутом з Щецина в Зелену Гуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові в Немишлянском районі міста сьогодні, 13 червня 2018 року, вантажівка зіткнулася з маршруткою, в результаті чого постраждали 4 людини.