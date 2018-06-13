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У Польщі вантажівка зіткнулася з потягом, є загиблий і постраждалі

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 17:16
Фото: у Польщі вантажівка зіткнулася з потягом (httpraportdrogowy.interia.pl)
Фото: у Польщі вантажівка зіткнулася з потягом (httpraportdrogowy.interia.pl)

В результаті аварії в Польщі одна людина загинула і 28 постраждали

У Польщі сьогодні, 13 червня 2018 року, вантажівка зіткнулася з потягом, в результаті чого одна людина загинула і 28 постраждали. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, аварія сталася в Західнопоморському воєводстві Польщі.

"Вантажівка в'їхала в поїзд. Один чоловік мертвий. Згідно з останньою інформацією, 28 людей отримали поранення, в тому числі 7 дітей", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, в результаті аварії загинув водій вантажівки. Серед 28 постраждалих - машиніст поїзда. Поїзд слідував за маршрутом з Щецина в Зелену Гуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові в Немишлянском районі міста сьогодні, 13 червня 2018 року, вантажівка зіткнулася з маршруткою, в результаті чого постраждали 4 людини.

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Теги публікації: ДТП, Польша, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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