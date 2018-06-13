В Харькове грузовик столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

В результате ДТП в Харькове пострадали 4 человека

В Харькове в Немишлянском районе города сегодня, 13 июня 2018 года, грузовик столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали 4 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"В Немишлянском районе произошло столкновение грузовика и маршрутного автобуса. В результате аварии за медицинской помощью обратились четверо граждан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло около 12:00 на Александровском проспекте на остановке "Высоковольтная".

Сообщается, что водитель грузовика "Урал" не справился с управлением и допустил столкновение с маршруткой на остановке, в результате чего пострадали четверо пассажиров автобуса.

Информация о ДТП в Харькове внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Немишлянского отдела полиции.

#поліція_Харківщини #ДТП В Немишлянському районе произошло столкновение грузовика и маршрутного автобуса В результате... Опубликовано Полиция Харьковщины 13 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове грузовик насмерть сбил пешехода.