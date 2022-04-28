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В Польше готовятся к военным учениям

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Польша, Четверг 28 апреля 2022 22:13
В Польше готовятся к военным учениям Фото: Польша готовится к военным учениям (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Стало известно, что Польша готовится начать военные учения. Они запланированы на 1 мая.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

"С воскресенья (1 Мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения вооруженных сил Польши в этом году", - сообщило Минобороны Польши.

В Минобороны заявили, что техника преимущественно будет передвигаться ночью, чтобы не создавать препятствий на дорогах общего пользования. "Однако некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик", - предупредили в ведомстве.

Жителей при этом попросили не публиковать информацию и фотографии, показывающие передвижения войск и их местонахождение, а также данные об взлеты и посадки военных самолетов.

Напомним, Байден направил в Конгресс закон о конфискации активов российских олигархов. Изъятые активы будут направлены в Украину для дальнейшего преодоления последствий войны против российских оккупантов.

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