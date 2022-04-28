У Польщі готуються до військових навчань
Стало відомо, що Польща готується почати військові навчання. Вони заплановані на 1 травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .
"З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", - повідомило Міноборони Польщі.
У Міноборони заявили, що техніка переважно пересуватиметься вночі, щоб не створювати перешкод на дорогах загального користування. "Однак деякі поїздки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік", - попередили у відомстві.
Жителів при цьому попросили не публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ та їх місцеперебування, а також дані про зльоти та посадки військових літаків.
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