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У Польщі готуються до військових навчань

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Польща, Четвер 28 квітня 2022 22:13
У Польщі готуються до військових навчань Фото: Польща готується до військових навчань (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Стало відомо, що Польща готується почати військові навчання. Вони заплановані на 1 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

"З неділі (1 травня) колони військової техніки рухатимуться дорогами майже всієї країни у зв'язку з військовими навчаннями, які пройдуть відповідно до програми навчання Збройних сил Польщі цього року", - повідомило Міноборони Польщі.

У Міноборони заявили, що техніка переважно пересуватиметься вночі, щоб не створювати перешкод на дорогах загального користування. "Однак деякі поїздки здійснюватимуться вдень і навіть у години пік", - попередили у відомстві.

Жителів при цьому попросили не публікувати інформацію та фотографії, що показують пересування військ та їх місцеперебування, а також дані про зльоти та посадки військових літаків.

Нагадаємо, Байден направив до Конгресу закон щодо конфіскації активів російських олігархів. Вилучені активи будуть направлені до України для подальшого подолання наслідків війни проти російських окупантів.

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