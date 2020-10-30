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В Польше готовят полевые госпитали для больных коронавирусом

Пятница 30 октября 2020 11:23
В Польше готовят полевые госпитали для больных коронавирусом
Фото: Михал Дворчик (facebook.com DworczykMichal)
Автор: Андрей Козловский

Глава администрации канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что в стране шесть крупных госкомпаний создадут полевые госпитали для больных коронавирусом. Они будут рассчитаны на более чем 3 тысячи мест.

Об этом сообщает TVN24.

По словам Дворчика, сейчас служба здравоохранения Польши находится на грани своих возможностей, и поэтому, вероятно, сегодня будут приняты дополнительные решения об ограничениях. Он добавил, что принимаются решения по предотвращению национального карантина, но в итоге этот вариант не исключается.

"Ситуация очень серьезная. Ежедневный прирост означает, что служба здравоохранения, которая сейчас находится на грани выносливости, может вообще рухнуть под тяжестью наплыва пациентов, если мы не будем вводить экстраординарные решения", - сказал Дворчик.

Отмечается, что за сутки в Польше обнаружили 20 156 новых случаев коронавируса, 301 человек умер.

Напомним, ранее в Варшаве на национальном стадионе открыли полевой госпиталь для пациентов, которые болеют коронавирусом.

Кроме того, в Польше власть может повторно ввести жесткий карантин во всей стране, если число новых случаев коронавируса не замедлится.

Также РБК-Украина писало, что во всей Польше с 24 октября начали действовать новые карантинные ограничения.

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