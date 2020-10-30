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У Польщі готують польові госпіталі для хворих на коронавірус

П'ятниця 30 жовтня 2020 11:23
У Польщі готують польові госпіталі для хворих на коронавірус
Фото: Михал Дворчик (facebook.com DworczykMichal)
Автор: Андрій Козловський

Голова адміністрації канцелярії прем'єр-міністра Польщі Михал Дворчик заявив, що в країні шість великих держкомпаній створять польові госпіталі для хворих на коронавірус. Вони будуть розраховані на більш ніж 3 тисячі місць.

Про це повідомляє TVN24.

За словами Дворчика, наразі служба охорони здоров'я Польщі перебуває на межі своїх можливостей, і тому, ймовірно, сьогодні будуть прийняті додаткові рішення про обмеження. Він додав, що приймаються рішення щодо запобігання національному карантину, однак цей варіант не відкидається.

"Ситуація дуже серйозна. Щоденний приріст означає, що служба охорони здоров'я, яка зараз перебуває на межі витривалості, може взагалі упасти під вагою напливу пацієнтів, якщо ми не будемо вводити екстраординарні рішення", - сказав Дворчик.

Зазначається, що за добу в Польщі виявили 20 156 нових випадків коронавірусу, 301 людина померла.

Нагадаємо, раніше у Варшаві на національному стадіоні відкрили польовий госпіталь для пацієнтів, які хворіють на коронавірус.

Крім того, у Польщі влада може повторно запровадити жорсткий карантин у всій країні, якщо кількість нових випадків коронавірусу не сповільниться.

Також РБК-Україна писало, що у всій Польщі з 24 жовтня почали діяти нові карантинні обмеження.

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