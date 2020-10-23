Польша переходит в "красную зону" из-за вспышки COVID-19

Фото: Матеуш Моравецкий (facebook.com MorawieckiPL)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вся страна с 24 октября будет находиться в "красной зоне" из-за продолжающегося распространения коронавируса. Он рассказал, какие ограничения будут введены на всей территории Польши.

Об этом сообщает Wiadomosci.

"К сожалению, ситуация по-прежнему серьезная и динамичная. Сегодня произошло очередное увеличение числа инфицированных. Число умерших также велико, и наши действия должны быть очень решительными", - сказал Моравецкий.

Он также добавил, что темпы роста новых случаев коронавируса необходимо замедлить, поскольку при такой тенденции на следующей неделе в Польше может быть до 25 тысяч больных в день.

Таким образом, по новым правилам ученики 4-8 классов будут учиться дистанционно. С 8:00 до 16:00 подростки смогут выходить из дома только под присмотром взрослых. Также в стране будет действовать запрет на собрания с участием более 5 человек.

Кроме того, заведения общественного питания будут закрыты для посетителей, однако они продолжат готовить еду на вынос и для доставки.

Отмечается, что за минувшие сутки в Польше зарегистрировали 13 632 новых случая заражения COVID-19. Также зафиксировали 153 летальных случая.

Напомним, ранее в Польше ввели так называемые часы для людей преклонного возраста, чтобы уменьшить риск инфицирования коронавирусом.

Кроме того, РБК-Украина писало, что в Польше был введен обязательный масочный режим по всей территории страны.