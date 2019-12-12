У Польщі готові до можливих проблем із транзитом газу через Україну

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Польща має декілька запасних варіантів

Голова Польської нафтогазової компанії (PGNiG) Пьотр Возьняк запевнив, що Польща готова до можливих проблем із транзитом газу з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

Возьняк повідомив, що Польща має декілька запасних варіантів у ситуації, коли сировина перестала би доходити з України. Серед них він назвав підготовлені і частково підписані контракти із західними постачальниками, головно - з Німеччиною, збільшення імпорту скрапленого газу через термінал у Свіноусті, власний видобуток на Підкарпатті і Великопольщі, а також великі запаси сировини у сховищах під землею.

Голова PGNiG повідомив, що у польських сховищах нині є 3 мільярди метрів кубічних газу, а у всьому Європейському союзу є понад 100 мільярдів метрів кубічних блакитного палива.

Як відомо, наприкінці року закінчується російсько-український договір на транзит цієї сировини у Західну Європу, а до сьогодні Москва і Київ не порозумілися у справі подальшої доставки газу.

Раніше повідомлялося, що Словаччина готується до варіанту з припиненням транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що Росія і Україна в найближчі дні продовжать газові переговори.