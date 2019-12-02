В Польше фургон с украинцами попал под поезд

На юге Польши двое граждан Украины пострадали в результате столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Клобуцком уезде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Отмечается, что жизни мужчины сейчас ничего не угрожает. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в воскресенье после 16:00 на маршруте между железнодорожными станциями Гербы Новое и Панки, в селе Кулее.

В фургон, в которым ехали два мужчины, ударил поезд PKP Интерсити из Пшемысля до Щецина. Автомобиль уже съезжал с переезда. Наибольшие повреждения произошли вне кабины фургона. На место прибыли пожарные, медицинские службы, полиция и представители железнодорожной компании.

Раненых мужчин доставили в больницы в Ченстохове. Угрозы их жизни нет. Кроме того, ни один из пассажиров поезда не пострадал .Железнодорожное движение было временно приостановлено.

Украинцы, которые пострадали в аварии, являются работниками одного из предприятий Клобуцкого уезда. Оба они были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев.

Ранее в Кракове (Польша) 20-летний студент из Украины получил серьезные ножевые ранения.