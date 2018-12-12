В Польше фермеры блокировали дорогу, которая пролегает от Украины к Германии

Фото: блокирование дорог в Польше (twitter.com/tvnwarszawa.tvn24)

Фермеры требуют у польских властей ввести пошлины на продукцию, импортируемую из Украины

Польские фермеры заблокировали автомагистраль А2. Эта дорога пролегает от границы с Украиной к Германии и является одной из важнейших магистралей в Европе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Протест проходил в среду, 12 декабря, возле города Прушкув, что вблизи Варшавы. В связи с блокированием магистрали образовались километровые пробки. Фермеры требуют установить пошлины на сельхозродукцию, которая импортируется из Украины. Также митингующие требуют встречи с премьер-министром страны.

Митингующие, в частности, требуют решить аграрные проблемы в стране, особенно те, что связанные с угрозой от африканской чумы свиней. Также фермеры требуют возместить деньги за потерянных из-за болезни животных.

"Из Украины к нам можно ввозить продукты, выращенные при помощи запрещенных у нас химических удобрений. Требуем обозначения всех польских и украинских продуктов", - заявили журналистам фермеры.

С фермерами уже общался министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, однако ему не удалось договориться с митингующими о разблокировании дороги.

Фото: блокирование дорог в Польше (twitter.com/tvnwarszawa.tvn24)

Для блокировки трассы фермеры поставили поперек несколько автомобилей. Сами протестующие надели желтые жилеты. Полиция при этом заявляет, что такие действия являются незаконными.

Протестующие заявляют, что готовы бессрочно блокировать дороги и требуют, чтобы к ним приехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - ему собираются объявить требования.

Впоследствии стало известно, что польские фермеры вечером согласились разблокировать дорогу и передали правительству свои требования по решению проблем в аграрном секторе страны.

Напомним, в конце ноября границы между Украиной и Польшей блокировали владельцы "евроблях", которые требовали отменить законы о растаможке автомобилей на еврономерах. Сегодня Верховный суд Украины отклонил иск об отмене законов о растаможке "евроблях".