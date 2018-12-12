У Польщі фермери блокували дорогу, яка пролягає від України до Німеччини

Фото: блокування доріг у Польщі (twitter.com/tvnwarszawa.tvn24)

Фермери вимагають у польської влади встановити мита на продукцію, що імпортується із України

Польські фермери заблокували автомагістраль А2. Ця дорога пролягає від кордону з Україною до Німеччини та є однією із найважливіших магістралей у Європі, повідомляє РБК-Україна із посиланням на RMF24.

Протест проходив у середу, 12 грудня, біля міста Прушкув, що поблизу Варшави. У зв'язку із блокуванням магістралі утворились кілометрові затори. Фермери вимагають встановити мита на сільськогосподарську продукцію, яка імпортується з України. Також мітингувальники вимагають зустрічі із прем'єр-міністром країни.

Мітингувальники, зокрема, вимагають вирішити аграрні проблеми в країні, особливо ті, що пов'язані із загрозою африканської чуми свиней. Також фермери вимагають відшкодувати гроші за втрачених через хворобу тварин.

"З України до нас можна ввозити продукти, вирощені за допомогою заборонених у нас хімічних добрив. Вимагаємо ознакування усіх польський та українських продуктів", - заявили журналістам фермери.

Із фермерами уже спілкувався міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановскі, проте йому не вдалося домовитися з мітингувальниками про розблокування дороги.

Фото: блокування доріг у Польщі (twitter.com/tvnwarszawa.tvn24)

Для блокування траси фермери поставили поперек декілька автомобілів. Самі протестувальники одягли жовті жилети. Поліція при цьому заявляє, що такі дії є незаконними.

Протестувальники заявляють, що можуть блокувати дороги безстроково і вимагають, аби до них приїхав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький - йому збираються оголосити вимоги.

Згодом стало відомо, що польські фермери погодилися розблокувати дорогу та передали уряду свої вимоги щодо вирішення проблем в аграрному секторі країни.

Нагадаємо, наприкінці листопада кордони між Україною та Польщею блокували власники "євроблях", які вимагали скасувати закони про розмитнення автомобілів на єврономерах. Сьогодні Верховний суд України відхилив позов про скасування законів щодо розмитнення "євроблях".