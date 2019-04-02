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У Польши нет фаворитов на выборах в Украине

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 16:33
У Польши нет фаворитов на выборах в Украине
Фото: флаг Польши (pixabay.com-kaboompics)

У Польше отмечают важность соблюдения принципов демократии во втором туре

Глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, комментируя результаты первого тура президентских выборов в Украине, заявил, что Польша не имеет фаворитов среди кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Для польских политиков самое важное, чтобы в Украине победила демократия, независимо от окончательного результата президентских выборов.

"Мы, польские политики, и особенно здесь, в Президентском дворце, не имеем своего фаворита, потому не вмешиваемся в политические решения других народов. Мы радуемся, что первый тур выборов в Украине является доказательством развития демократических институтов; мы будем внимательно наблюдать за ходом избирательной кампании перед вторым туром", - подчеркнул Щерский.

Глава Кабинета президента Польши выразил надежду, что "институционально, а также в сфере безопасности, в экономическом развитии и качестве государства, Украина будет продолжать путь реформ и преобразований, которые позволят приблизиться к институтам западного мира".

Ранее президент Европейского совета Дональд Туск отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов в Украине.

РБК-Украина писало, что Европейский союз в своем заявлении подчеркнул, что надеется, что второй тур выборов в Украине будет честным и прозрачным. По данным наблюдателей миссии ОБСЕ, выборы были конкурентоспособными, избиратели имели широкий выбор и продемонстрировали высокую явку.

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