В Польше эвакуировали более 700 человек для нейтрализации пятитонной бомбы

В Свиноуйсце (Польша) началась операция по нейтрализации крупной неразорванной авиабомбы времен Второй мировой войны. Перед ее обезвреживанием был эвакуирован 751 житель островов Карсибор и Волин.

Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, британская авиабомба DP 12000-lb (Tallboy), которая весит 5,4 тонны, находится на дне Пястовского канала. Акция по обезвреживанию запланирована на пять дней. В работах по нейтрализации задействованы несколько десятков человек из 8-й Флотилии береговой обороны.

Фото: операция по нейтрализации авиабомбы (facebook.com MarynarkaWojennaRP)

Ежедневно движение в Свиноуйсце будет ограничено с 7:00 до 17:00. Кроме того, будет закрыта общественная паромная переправа, будет действовать запрет на пребывание в воде, также будет закрыт мост на остров Карсибор.

Отмечается, авиабомба предназначалась для разрушения укрепленных подземных сооружений, в том числе бункеров. До конца войны эскадрилья специально подготовленных бомбардировщиков сбросила 854 таких бомбы, в том числе на немецкий линкор "Тирпиц".

Напомним, в прошлом году в Берлине из-за авиационной бомбы времен Второй мировой войны, найденной во время строительства, эвакуировали по меньшей мере 3000 человек.