В Берлине из-за авиабомбы Второй мировой эвакуировали 3 тыс. человек

Фото: место обнаружения бомбы в Берлине (twitter.com/PolizeiBerlin_E)

Бомба, найденная на строительстве в Берлине, весила 100 кг

В Берлине из-за авиационной бомбы времен Второй мировой войны, найденной во время строительства, эвакуировали по меньшей мере 3000 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телерадиостанцию RBB.

Авиабомба была найдена в пятницу, 14 июня, во время сооружения котлована на строительных работах рядом с площадью Александерплац. Снаряд оказался весом 100 кг. Полицией было принято решение провести эвакуацию жителей районов, прилегающих к месту обнаружения бомбы.

Эвакуация продолжалась до полуночи, а бомбу обезвредили в 1:45 по местному времени. На время этих работ спасатели развернули в центре Берлина координационный центр. В нем помощь людям оказывали работники Красного Креста.

В район эвакуации попал также дом престарелых, который располагался в 300 метрах от площади. На данный момент все эвакуированные вернулись в их места проживания.

#UPDATE:

Der Sperrkreis hat sich geändert. Im markierten Bereich wird es zu Evakuierungen kommen. Das #Alexa wird erst nach Geschäftsschluss evakuiert. Beim #Fernsehturm ist nur die Turmkugel betroffen.#weltkriegsbombe #mitte pic.twitter.com/cnOpLBt72a — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 14, 2019

Напомним, в начале июня в полицию Харькова в один день поступило сообщение о заминировании 31 объекта. 3 июня в Харькове заминировали 23 здания, 7 больниц и аэропорт. Сообщение о закладке взрывчатки поступило сообщение в 10:30. Информация не подтвердилась.