У Польщі евакуювали понад 700 осіб для нейтралізації п'ятитонної бомби

У Свіноуйсьці (Польща) розпочалася операція з нейтралізації великої нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни. Перед її знешкодженням був евакуйований 751 житель островів Карсібор і Волін.

Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляється, британська авіабомба DP 12000-lb (Tallboy), яка важить 5,4 тонни, знаходиться на дні Пястовського каналу. Акція зі знешкодження запланована на п'ять днів. У роботах з нейтралізації задіяні кілька десятків людей з 8-ї Флотилії берегової оборони.

Фото: операція з нейтралізації авіабомби (facebook.com MarynarkaWojennaRP)

Щодня рух у Свіноуйсьці буде обмежено з 7:00 до 17:00. Крім того, буде закрита громадська поромна переправа, діятиме заборона на перебування у воді, також буде закритий міст на острів Карсібор.

Зазначається, авіабомба призначалася для руйнування підземних укріплених споруд, в тому числі бункерів. До кінця війни ескадрилья спеціально підготовлених бомбардувальників скинула 854 таких бомби, в тому числі на німецький лінкор "Тірпіц".

Нагадаємо, минулого року в Берліні через авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайденої під час будівництва, евакуювали щонайменше 3000 чоловік.