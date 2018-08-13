В Польше эвакуировали 2 тыс. людей с курорта из-за бомб времен Второй мировой

Новости Происшествия 13.08.2018 - 21:01
Иллюстративное фото (e-crimea.info)
Иллюстративное фото (e-crimea.info)

Каждая бомба весила около 300 килограммов

На польском курорте Колобжег на побережье Балтийского моря эвакуировали больше 2 тыс. людей из-за найденных бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Польское радио.

Представитель местного военно-морского подразделения Яцек Квятковский заявил, что саперы нашли три авиационные бомбы и два объекта неизвестного происхождения, которые в конце концов не оказались авиабомбами. Каждая бомба весила около 300 килограммов, а их радиус действия оценивался примерно в 2 километра. Бомбы подняли из моря и на специальном грузовике вывезли на полигон для управляемой детонации.

"Это был бетонно-кирпичный якорь с металлическими элементами и раздавленная покрышка с металлоломом", - сказал Квятковский.

Местным жителям и туристам разрешили вернуться в свои дома.

Напомним, что 10 августа, в Киеве во время плановой проверки территории в урочище "Быковня", что в Деснянском районе столицы, пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) виявили, изъяли и уничтожили 28 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе военные саперы уничтожили 50 запрещенных мин, завезенных из России.

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Теги:  Польша,  эвакуация,  Вторая мировая война,  бомба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС