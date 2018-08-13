У Польщі евакуювали 2 тис. людей з курорту через бомби часів Другої світової

Новини Надзвичайні події 13.08.2018 - 21:01
Іллюстративне фото (e-crimea.info)
Іллюстративне фото (e-crimea.info)

Кожна бомба важила близько 300 кілограмів

На польському курорті Колобжег на узбережжі Балтійського моря евакуювали більше 2 тис. людей через знайдені бомби часів Другої світової війни. Про це повідомляє Польське радіо.

Представник місцевого військово-морського підрозділу Яцек Квятковський заявив, що сапери знайшли три авіаційні бомби і два об’єкти невідомого походження, котрі врешті-решт не виявилися авіабомбами. Кожна бомба важила близько 300 кілограмів, а їх радіус дії оцінювався приблизно в 2 кілометри. Бомби підняли з моря та на спеціальній вантажівці вивезли на полігон для керованої детонації.

"Це був бетонно-цегловий якір із металевими елементами та розчавлена покришка з металобрухтом", - сказав Квятковський.

Місцевим мешканцям та туристам дозволили повернутися до своїх домівок.

Нагадаємо, що 10 серпня, у Києві під час планової перевірки території в урочищі "Биківня", що у Деснянському районі столиці, піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили, вилучили та знищили 28 боєприпасів часів Другої світової війни.

Також  РБК-Україна писало, що на Донбасі військові сапери знищили 50 заборонених мін, завезених з Росії.

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Теги:  Польша,  эвакуация,  Вторая мировая война,  бомба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС