Фото: в Польше уже на этой неделе остановят программу обмена гривны на злотые (Виталий Носач, РБК-Украина)

Польские банки на следующей неделе перестанут принимать гривны для обмена на злотые. Пятница, 9 сентября, - последний день, когда украинцы смогут провести подобные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Польши.