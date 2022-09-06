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В Польше уже на этой неделе остановят программу обмена гривны на злотые

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Варшава, Вторник 06 сентября 2022 09:32
В Польше уже на этой неделе остановят программу обмена гривны на злотые Фото: в Польше уже на этой неделе остановят программу обмена гривны на злотые (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Польские банки на следующей неделе перестанут принимать гривны для обмена на злотые. Пятница, 9 сентября, - последний день, когда украинцы смогут провести подобные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Польши.

"Narodowy Bank Polski по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что подходит к концу обмен украинских гривен (UAH) на польские злотые для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей покупки организационными подразделениями PKO Bank Polski будет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщается, за время действия программы через отеделения банка ыбло совершено 97 тысяч таких обменных операций на общую сумму 690 млн гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Польши отказалось от сбора налогов с беженцев из Украины, которые прибыли в эту страну после 24 февраля, и с тех пор работают удаленно на своего украинского работодателя.

Также мы писали, что начина с 5 сентября, украинские беженцы в Латвии, смогут обменять наличную гривну на евро.

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