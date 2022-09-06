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У Польщі вже цього тижня зупинять програму обміну гривні на злоті

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Варшава, Вівторок 06 вересня 2022 09:32
У Польщі вже цього тижня зупинять програму обміну гривні на злоті Фото: у Польщі вже на цьому тижні зупинять програму обміну гривні на злоті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Польські банки наступного тижня перестануть приймати гривні для обміну на злоті. П'ятниця, 9 вересня, - останній день, коли українці зможуть провести подібні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк Польщі.

"Narodowy Bank Polski за погодженням з Національним банком України повідомляє, що добігає кінця обмін Українських гривень (UAH) на польські злоті для потреб громадян України, які прибувають на територію Республіки Польща. Останнім тижнем покупки організаційними підрозділами PKO Bank Polski буде тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, за час дії програми через відділення банку здійснено 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Польщі відмовився від збору податків з біженців з України, які прибули в цю країну після 24 лютого, і з тих пір працюють віддалено на свого українського роботодавця.

Також ми писали, що почина з 5 вересня, українські біженці в Латвії, зможуть обміняти готівкову гривню на Євро.

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