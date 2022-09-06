У Польщі вже цього тижня зупинять програму обміну гривні на злоті

Фото: у Польщі вже на цьому тижні зупинять програму обміну гривні на злоті (Віталій Носач, РБК-Україна)

Польські банки наступного тижня перестануть приймати гривні для обміну на злоті. П'ятниця, 9 вересня, - останній день, коли українці зможуть провести подібні операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк Польщі.