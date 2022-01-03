В Польше в ДТП попал автобус с туристами из Литвы: пострадали 13 человек
В результате ДТП на юге Польши в районе Люблина с участием автобуса, перевозившего литовских туристов. Пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Потерпевшие были доставлены в больницы Замостья и Красныстава. Одного из раненых пришлось вертолетом транспортировать в больницу в Люблин.
После осмотра и оказания медицинской помощи два человека отпущены. Остальные пассажиры автобуса доставлены в местную противопожарную часть, где им была организована необходимая помощь.
Польская полиция, как сообщило радио, устанавливает обстоятельства инцидента. Согласно предварительной информации, туристы (44 человека, а также два водителя) возвращались в Литву с горнолыжного курорта.
В ноябре в Польше попал в дорожно-транспортное происшествие микроавтобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще двое - пострадали.