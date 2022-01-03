ru ua
Пн, 03 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Польше в ДТП попал автобус с туристами из Литвы: пострадали 13 человек

Новина українською →
Люблин, Понедельник 03 января 2022 02:41
В Польше в ДТП попал автобус с туристами из Литвы: пострадали 13 человек Фото: в Польше в ДТП попал автобус с туристами из Литвы, пострадали 13 человек (Liublino policijos nuotr)
Автор: Артур Родивилов

В результате ДТП на юге Польши в районе Люблина с участием автобуса, перевозившего литовских туристов. Пострадали 13 человек, в том числе пятеро детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Потерпевшие были доставлены в больницы Замостья и Красныстава. Одного из раненых пришлось вертолетом транспортировать в больницу в Люблин.

После осмотра и оказания медицинской помощи два человека отпущены. Остальные пассажиры автобуса доставлены в местную противопожарную часть, где им была организована необходимая помощь.

Польская полиция, как сообщило радио, устанавливает обстоятельства инцидента. Согласно предварительной информации, туристы (44 человека, а также два водителя) возвращались в Литву с горнолыжного курорта.

В Польше в ДТП попал автобус с туристами из Литвы: пострадали 13 человек

В ноябре в Польше попал в дорожно-транспортное происшествие микроавтобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще двое - пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Польша
NEWS
После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности
После переговоров с Путиным. Зеленский и Байден созвонились: первые подробности
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году